Хеведес лишен капитанской повязки в "Шальке"

Новым капитаном "Шальке" был назначен Ральф Ферманн, сообщает Bild. Новый главный тренер гельзеркирхенской команды Доменико Тедеско принял решение лишить капитанской повязки защитника Бенедикта Хеведеса, так как он решил распределить ответственность между всеми футболистами.

- Мы хотели, чтобы команда не пряталась за Хеведеса, мы хотим распределить ответственность между несколькими футболистами, - цитирует издание Тедеско. - Конечно, он был разочарован, когда узнал. Но он профессионально к этому отнесся.