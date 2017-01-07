Хавьер Эрнандес не намерен покидать "Байер"

Агент нападающего "Байера" Хавьера Эрнандеса Эдуардо Эрнандес опроверг информацию о том, что у игрока есть проблемы с одноклубниками, из-за которых он может покинуть команду. 28-летний мексиканец не заинтересован в смене клуба.

- В прессе пишут, что у Хавьера плохие отношения с товарищами по команде и руководством, что является большой ложью, - цитирует La Aficion агента. - Кроме того, неправда еще и в том, что клуб готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро. Хавьер не был выставлен на продажу. Игрок даже не думал об уходе из клуба.