Ханс-Йоахим Ватцке: "Парень, устроивший взрыв у автобуса "Боруссии", был просто психом"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что человек, устроивший врыв рядом с автобусом команды накануне матча Лиги чемпионов против "Монако" (2:3), просто болен. По его словам, история о том, что таким образом он хотел заработать на котировках акций, полная ерунда.

- Я думаю, что он болен. Совершенно не в своем уме, - цитирует Ватцке welt.de. - Допустим, прибыль составила бы 200 тысяч евро, если бы все сработало. Но для этого нужно много чего сделать: найти материал для бомбы, сделать саму бомбу, заложить ее в нужном месте. Необходимо учесть все обстоятельства, а также продумать, что может пойти не так.

При этом есть риск провести большую часть жизни в тюрьме. Все это за 200 тысяч евро? По мне это просто нонсенс и не поддается никакой логике. Поэтому, возможно, у него были другие мотивы. Однако сейчас у меня нет доступа к материалам расследования. Возможно, он был совершенно сумасшедший.