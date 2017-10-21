21:30 | Футбол — Германия

Гол Толиссо принес "Баварии" победу над "Гамбургом"


"Бавария" в гостевом матче 9-го тура чемпионата Германии обыграла "Гамбург" (1:0). Единственный гол на 52-й минуте встречи забил Корантен Толиссо.

Команда Юппа Хайнкеса занимает второе место, уступая дортмундской "Боруссии" по разнице мячей.

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9-й тур

"Гамбург" – "Бавария" – 0:1 (0:0)

Гол: Толиссо, 52.

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен (Костич, 76), Хант (Холтби, 62), Юнг, Хан (Ито, 76), Вуд.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Видаль, Родригес (Мюллер, 46. Тиагу Алькантара, 55), Коман (Киммих, 90+3), Толиссо, Левандовски.

Предупреждения: Родригес, 45. Сакаи, 73. Толиссо, 76.

Удаление: Юнг, 39.

Судья: Фриц.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/​

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