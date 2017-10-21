Гол Толиссо принес "Баварии" победу над "Гамбургом"

"Бавария" в гостевом матче 9-го тура чемпионата Германии обыграла "Гамбург" (1:0). Единственный гол на 52-й минуте встречи забил Корантен Толиссо.
Команда Юппа Хайнкеса занимает второе место, уступая дортмундской "Боруссии" по разнице мячей.
Чемпионат Германии
Бундеслига
9-й тур
"Гамбург" – "Бавария" – 0:1 (0:0)
Гол: Толиссо, 52.
"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен (Костич, 76), Хант (Холтби, 62), Юнг, Хан (Ито, 76), Вуд.
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Видаль, Родригес (Мюллер, 46. Тиагу Алькантара, 55), Коман (Киммих, 90+3), Толиссо, Левандовски.
Предупреждения: Родригес, 45. Сакаи, 73. Толиссо, 76.
Удаление: Юнг, 39.
Судья: Фриц.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/