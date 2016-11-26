Филипп Лам: "В матче с "Байером" нужно показать другое лицо"

Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 12-го тура чемпионата Германии с "Байером" отметил, что мюнхенцы должны избежать прошлых ошибок. Встреча состоится 26 ноября, начало – в 20:30 по московскому времени. Напомним, что "Бавария" потерпела два поражения подряд – от дортмундской "Боруссии" (0:1) в чемпионате и от "Ростова" (2:3) в Лиге чемпионов.

– Я ожидаю матча топ-уровня, ведь Байер выстпуает в Лиге чемпионов, – цитирует Лама официальный сайт "Баварии". – Необходимо избежать прошлых ошибок и показать другое лицо. Наш девиз: "Голову выше, грудь вперед!".