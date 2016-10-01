Дубль Ибишевича принес "Герте" победу над "Гамбургом"

"Герта" на своем поле обыграла "Гамбург" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии. Дублем у хозяев отметился нападающий Ведад Ибишевич. Клуб из Берлина одержал четвертую победу в сезоне и временно вышел на второе место в турнирной таблице. "Гамбург" занимает 17-ю строчку.

В другом поединке "Айнтрахт" на выезде уступил "Фрайбургу" (0:1). Единственный гол на счету Винченцо Грифо. Несмотря на поражение, команда из Франкфурта-на-Майне осталсяна восьмой позиции. "Фрайбург" идет девятым, отставая на одно очко.

Чемпионат Германии

Бундеслига

6-й тур

"Герта" – "Гамбург" – 2:0 (1:0)

Голы: Ибишевич, 29 (1:0). Ибишевич, 70 - с пенальти (2:0).

"Фрайбург" – "Айнтрахт" – 1:0 (1:0)

Гол: Грифо, 4.