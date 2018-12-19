00:46 | Футбол — Германия

Дортмундская "Боруссия" потерпела первое поражение в сезоне

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Дортмундскя "Боруссия" проиграла дюссельдорфской "Фортуне" в матче 16-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.

Чемпионат Германии

Бундеслига

16-й тур 

"Фортуна Д" - "Боруссия Д" - 2:1 (1:0)

Голы: Лукебакио, 22 (1:0). Циммер, 56 (2:0). Пако Алькасер, 81 (2:1). 

"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер, Финк, Усами (Раман, 87), Циммерманн, Штегер, Соботтка (Боджек, 70), Лукебакио (Хеннингс, 88).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Шмельцер, Диалло, Аканджи (Емер Топрак, 46), Витсель, Ройс, Дилэйни (Пако Алькасер, 61), Гетце, Пулишич, Брун Ларсен (Санчо, 60).

Предупреждения: Пулишич, 62. Штегер, 74. Пищек, 90+2. 

Судья: Вельц.

18 декабря. Дюссельдорф. Стадион "Эсприт Арена".

Фортуна Д - Боруссия Д

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/

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