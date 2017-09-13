Дом Жерома Боатенга пытались ограбить

Дом защитника "Баварии" Жерома Боатенга в Мюнхене пытались ограбить, сообщает Bild. Грабитель смог проникнуть в дом через сад через открытые ворота. Сам футболист вместе с семьей в это время находился дома. Грабителя заметила одна из дочерей Боатенга, но ему удалось сбежать. Девушка смогла предоставить портрет неизвестного, однако в полиции сомневаются, что смогут найти грабителя.

Недавно Боатенг приступил к тренировкам с мюнхенским клубом после травмы. В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Андерлехта" (3:0) он вышел на поле на 77-й минуте.