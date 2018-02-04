Дитмар Хаманн: "Английская премьер-лига продала душу. Бундеслиге не стоит брать с нее пример"

Экс-полузащитник "Баварии", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн считает, что английский футбол стал всего лишь инструментом для зарабатывания денег. Он также выразил мнение, что немецкому чемпионату не стоит брать пример с английской премьер-лиги.

– Обамеянг – очередная звезда, которая сменила бундеслигу ради АПЛ, и эта волна продолжится, – приводит Bild слова 44-летнего Хаманна . – Немецкие клубы не в силах противостоять миллионам евро, которыми их заваливают английские клубы. Премьер-лига активнее всех в мире торгует игроками, но она давно продала свою душу.

Все больше и больше денег. Все м еньше и меньше атмосферы на стадионах. Когда в ладелец "Кардиффа" плюет на традиции и просто меняет клубные цвета, тогда футбол ставновится инструментом для зарабатывания денег.