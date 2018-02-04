Дитмар Хаманн: "Английская премьер-лига продала душу. Бундеслиге не стоит брать с нее пример"

Экс-полузащитник "Баварии", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн считает, что английский футбол стал всего лишь инструментом для зарабатывания денег. Он также выразил мнение, что немецкому чемпионату не стоит брать пример с английской премьер-лиги.
– Обамеянг – очередная звезда, которая сменила бундеслигу ради АПЛ, и эта волна продолжится, – приводит Bild слова 44-летнего Хаманна. – Немецкие клубы не в силах противостоять миллионам евро, которыми их заваливают английские клубы. Премьер-лига активнее всех в мире торгует игроками, но она давно продала свою душу.
Все больше и больше денег. Все меньше и меньше атмосферы на стадионах. Когда владелец "Кардиффа" плюет на традиции и просто меняет клубные цвета, тогда футбол ставновится инструментом для зарабатывания денег.
Поэтому Германия не должна завидовать Англии. У бундеслиги все еще достаточно футболистов мирового уровня, и здесь чаще дают шансы молодым игрокам. Я предпочел бы отказаться от полуфинала Лиги чемпионов, но сохранить свою душу.
Beard
баламошка....барабашка,и сбрось статистику "по полюрнасти" АПЛ и Бундеслиги, а то этот твой пердеж ничем не подтверждён.
17:34
Beard
баламошка.............если не хотят конкурировать с англосаксами по деньгам, то пусть остаются вечно позади,о популярности ......это то ,что ты написал ............а что,ты имел в виду,одному бурундуку известно ,так что то, что ты имел введи себе,хотя мозгу твоему это уже не поможет.З.Ы.Кстати,по Фрейду,я так понимаю,поллюции у тебя только начались,раз ты о них только и думаешь - "по полюрнасти".
17:30
баламошка
Beard и BayDin какие-то два дуплоида. Здесь про что новость?! Именно про АПЛ и Бундеслигу. А ваша хвалёная Бундеслига по полюрнасти в МИРЕ ниже не только АПЛ, но также и Примеры. Так шта идите .. ... оба, ганцы проклятые.
16:38
баламошка
Beard баламошка Одними словами в популяризации своей лиги не поможешь//////////Глупая дырка, я имел ввиду АПЛ и Бундеслигу. Мне интересно ВО СКОЛЬКО РАЗ больше людей на планете смотрят по всему миру АПЛ, чем бундеслигу?
16:33
Beard
баламошка Одними словами в популяризации своей лиги не поможешь. Народ требует зрелищ. Так было и так есть. Поэтому, если не хотят конкурировать с англосаксами по деньгам, то пусть остаются вечно позади и не лают как ворчливые бабки по этому поводу...................ты не баламошка,ты барабшка! В каком месте немцы "вечно позади" англичан?Немцы 8 раз играли в финалах ЧМ,выиграли 4 Чемпионата,и ещё 4 раза выигрывали бронзу.Итого 4 золотых,4 серебряных и 4 бронзовых награды. Действующие Чемпионы мира!Англичане выиграли одно золото в далёком 1966 году,и то благодаря Тофику Бахрамову,засчитавшему несуществующий гол англичан.Ни одного второго и третьего места.Немцы 6 раз играли в финалах ЧЕ, 3-х кратные чемпионы Европы, и три третьих места.Итого 3 золота,3 бронзы и три серебра Чемпионатов Европы.Англичане 2 раза были третьими.Лигу Чемпионов за последние 10 лет по разу выиграли те и другие(Бавария в 2013 и МЮ в 2008,результат Баварии посвежее будет).И последнее - за сезон 2016-2017 средняя посещаемость бундеслиги 41528 зрителей за матч,английская премьер-лига - 35805 зрителей(статистика на sports.ru).Так что,ты мягко говоря, балабол,это что бы модератор пропустил.
16:12
BayDin
баламошка.... Сам-то понял, что набалабонил?! Когда это немцы были вечно позади англосаксов? Иль ни разу не слышал изречение Линекера?
16:06
ЗЮК~
Солёный,умник,ты сначала пишешь,а потом думаешь?Какое большинство работает в Бундеслиге? По порядку:Мустафи,Рюдигер,Гюндоган,Дракслер,Озил,Кроос,Сане,Хедира,Джан-кто из них играет в Бундеслиге? Вата не привыкла,что на футболе зарабатывают.Ужасно,что АПЛ обходится без государственных денег. Хаманн,кстати,тодЖе соскочил из БЛ в АПЛ.
16:06
Солёный
Если бы этот негр что-то представлял из себя, то был бы уже в Баварии... так что не стоит переоценивать АПФЛ - в их комнадах суперзвезд мирового уровня не так и много... к тому же многие меняют эту лигу на примеру (КриРо, Бэйл, Суарес, Каутиньо, скоро Кейн свалит с Де Хеа и т.п.)... в чемпионе мира, сборной Германии, большинство работает в Бундеслиге - так что не переживай Дитмар...
15:34
inspire
Упёртый русский И ведь верно говорит! Саксы убивают спорт своим бизнесом. ================= а кто не убивает? большой спорт и футбол в частности, везде, в первую очередь это большой бизнес ... так что херню он написал
14:45
баламошка
Одними словами в популяризации своей лиги не поможешь. Народ требует зрелищ. Так было и так есть. Поэтому, если не хотят конкурировать с англосаксами по деньгам, то пусть остаются вечно позади и не лают как ворчливые бабки по этому поводу.
14:34
Упёртый русский
И ведь верно говорит! Саксы убивают спорт своим бизнесом. Их сборная - всеобщее посмешище на всех турнирах, при их то понтах! Лучше нам ориентироваться на немцев, но руководителям это не выгодно - дележа откатов будет меньше...
14:09