Дарко Бодул: "В 15 лет я находился на полпути в "Баварию", но меня отговорил знакомый тренер"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул в интервью "СЭ" рассказал, что однажды около недели тренировался с "Блэкберном". Он также добавил, что в 15 лет чуть не перешел в "Баварию", однако его отговорил знакомый тренер, который предложил играть за "Херенвен".

– Вы ведь могли попасть в английский клуб? Писали об интересе "Арсенала".

– Приезжал в "Блэкберн", чтобы подписать контракт. Около недели потренировался с основой, но проводил время только в академии, взаперти, – отметил Бодул. – Выходить за ворота разрешали в субботу или воскресенье. Мне это совсем не понравилось.

– Куда тогда перешли?

– Я уже находился на полпути в "Баварию" – всего в 15 лет! Отговорил знакомый тренер, у которого я начинал карьеру в австрийском "Ферсте". Брат бы сказал мне: "Ты спятил, если отказываешься от перехода в "Баварию". Но тогда его не было рядом. Зато был тот тренер – а он мне как отец. Когда семья только переехала в Австрию и еще не нашла работы, тренер сильно помогал нам деньгами. Мы с менеджером сели в машину и двинулись в сторону Мюнхена. Не знаю, как, но тренер узнал про "Баварию" и позвонил мне: "Возвращайся, есть вариант лучше – в Голландии". Так я оказался в "Херенвене", и это один из лучших периодов в моей жизни. (Александр МУЙЖНЕК)

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