21:30 | Футбол — Германия

"Боруссия" одержала волевую победу над "Байером"

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"Боруссия" победила "Байер" в матче 6-го тура чемпионата Германии (4:2). В составе дортмундского клуба дублем отметился нападающий Пако Алькасер.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 

6-й тур 

"Байер" - "Боруссия Д" - 2:4 (2:0)

Голы: Вайзер, 9 (1:0). Та, 39 (2:0). Брун Ларсен, 65 (2:1). Ройс, 69 (2:2). Пако Алькасер, 85 (2:3). Пако Алькасер, 90+4 (2:4). 

"Байер": Градецки, С.Бендер, Вайзер (Едвай, 70), Та, Венделл, Л.Бендер, Кор, Брандт (Паулинью, 79), Хаферц, Фолланд, Аларио (Бэйли, 70).

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Дилэйни (Дахуд, 46), Пулишич (Санчо, 68), Брун Ларсен, Филипп (Пако Алькасер, 63).

Предупреждения: Дилэйни, 6. Венделл, 88. 

Судья: Брих.

29 сентября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

Байер - Боруссия Д

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