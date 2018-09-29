"Боруссия" одержала волевую победу над "Байером"

"Боруссия" победила "Байер" в матче 6-го тура чемпионата Германии (4:2). В составе дортмундского клуба дублем отметился нападающий Пако Алькасер.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
6-й тур
"Байер" - "Боруссия Д" - 2:4 (2:0)
Голы: Вайзер, 9 (1:0). Та, 39 (2:0). Брун Ларсен, 65 (2:1). Ройс, 69 (2:2). Пако Алькасер, 85 (2:3). Пако Алькасер, 90+4 (2:4).
"Байер": Градецки, С.Бендер, Вайзер (Едвай, 70), Та, Венделл, Л.Бендер, Кор, Брандт (Паулинью, 79), Хаферц, Фолланд, Аларио (Бэйли, 70).
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Дилэйни (Дахуд, 46), Пулишич (Санчо, 68), Брун Ларсен, Филипп (Пако Алькасер, 63).
Предупреждения: Дилэйни, 6. Венделл, 88.
Судья: Брих.
29 сентября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".
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