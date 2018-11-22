Бенжамен Павар: "У меня нет никаких проблем с критикой, это часть футбола"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар отреагировал на критику в свой адрес и в адрес команды. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 8 очков

- У меня нет никаких проблем с критикой, с журналистами, критика - это часть футбола, - приводит Goal слова Павара. - Как в хорошие, так и в плохие времена. Вы должны принять ее на себя, и работать, чтобы выйти из плохого периода. Плохое начало сезона у "Штутгарта"? Это сложно... Это коллективная проблема.

После того, как я сделал несколько ошибок с "Штутгартом", я полностью принимаю критику. Но это скорее проблема коллектива, который сейчас не в порядке. Критика? Я приглашаю вас посмотреть матчи, и вы увидите, что это может быть все не так, как об этом говорят. Я знаю, чего стою, и продолжаю работать, чтобы быть максимально эффективным.

В текущем сезоне Павар провел 11 матчей за "Штутгарт", в которых не отметился результативными действиями.

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