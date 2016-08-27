"Байер" в гостях проиграл менхенгладбахской "Боруссии"

"Байер" в гостевом матче 1-го тура чемпионата Германии уступил менхенгладбахской "Боруссии" - 1:2. Решающий гол на 85-й минуте забил нападающий Ларс Штиндль. Отметим, что "Байер" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Боруссия" М - "Байер" - 2:1 (1:0)

Голы: Хан, 45+1 (1:0). Похьянпало, 80 (1:1). Штиндль, 85 (2:1).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке (Вестергорд, 46), Кристенсен, Эльведи, Траоре (Джонсон, 61), Штробль, Крамер, Раффаэл, Штиндль, Хан (Азар, 84).

"Байер": Лено, Омер Топрак, Та, Едвай, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Похьянпало, 77), Кампль, Беллараби, Хакан Чалханоглу (Брандт, 64), Фолланд (Мехмеди, 64).

Предупреждения: Крамер, 40. Омер Топрак, 65. Беллараби, 74. Штиндль, 74. Венделл, 75.

Судья: Брих.

27 августа. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.