"Байер" разгромил "Унион" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии

"Байер" дома одержал крупную победу над "Унионом" (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Автором победного гола стал Лукас Алариу.

Отметим, что проигравшие заканчивали встречу в меньшинстве. В компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Штефан Фюрстнер.

На этой же стадии турнира "Шальке" в гостях переиграл "Веен" (3:1). В составе гельзенкирхенцев весь матч на поле провел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, не сумев отметиться результативными действиями.

В других матчах 1/16 финала "Падерборн" дома переиграл "Бохум" (2:0), а "Боруссия" из Менхенгладбаха в гостях обыграла "Фортуну" (1:0).

Кубок Германии

1/16 финала

"Байер" - "Унион" - 4:1 (1:0)

Голы: Брандт, 36 (1:0). Даубе, 46 (1:1). Аларио, 58 (2:1). Венделл, 89 - с пенальти (3:1). Арангис, 90+2 (4:1).

Предупреждения: Рецос, 65. Фюрстнер, 80.

Удаление: Фюрстнер ("Унион"), 90+1.

Судья: Вилленборг.

24 октября. Леверкузен. Стадион BayArena.

"Веен" - "Шальке-04" - 1:3 (0:2)

Голы: Ди Санто, 26 (0:1). Бургшталлер, 30 (0:2). Минцель, 53 - в свои ворота (0:3). Блаха, 76 (1:3).

Судья: Яблонски.

24 октября. Висбаден. Стадион Brita-Arena.

"Падерборн" - "Бохум" - 2:0 (1:0)

Голы: Михел, 7 (1:0). Вассей, 85 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бастианс ("Бохум"), 67 (вратарь).

Предупреждение: Гиамерах, 67.

Удаление: Гиамерах ("Бохум"), 70.

Судья: Штегеманн.

24 октября. Падерборн. Стадион Benteler-Arena.

"Фортуна" - "Боруссия" М - 0:1 (0:0)

Гол: Азар, 52 (0:1).

Нереализованный пенальти: Гиссельманн ("Фортуна"), 73 (вратарь).

Судья: Грефе.

24 октября. Дюссельдорф. Стадион ESPRIT-Arena.