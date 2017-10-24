"Байер" разгромил "Унион" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии

"Байер" дома одержал крупную победу над "Унионом" (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Автором победного гола стал Лукас Алариу.
Отметим, что проигравшие заканчивали встречу в меньшинстве. В компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Штефан Фюрстнер.
На этой же стадии турнира "Шальке" в гостях переиграл "Веен" (3:1). В составе гельзенкирхенцев весь матч на поле провел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, не сумев отметиться результативными действиями.
В других матчах 1/16 финала "Падерборн" дома переиграл "Бохум" (2:0), а "Боруссия" из Менхенгладбаха в гостях обыграла "Фортуну" (1:0).
Кубок Германии
1/16 финала
"Байер" - "Унион" - 4:1 (1:0)
Голы: Брандт, 36 (1:0). Даубе, 46 (1:1). Аларио, 58 (2:1). Венделл, 89 - с пенальти (3:1). Арангис, 90+2 (4:1).
Предупреждения: Рецос, 65. Фюрстнер, 80.
Удаление: Фюрстнер ("Унион"), 90+1.
Судья: Вилленборг.
24 октября. Леверкузен. Стадион BayArena.
"Веен" - "Шальке-04" - 1:3 (0:2)
Голы: Ди Санто, 26 (0:1). Бургшталлер, 30 (0:2). Минцель, 53 - в свои ворота (0:3). Блаха, 76 (1:3).
Судья: Яблонски.
24 октября. Висбаден. Стадион Brita-Arena.
"Падерборн" - "Бохум" - 2:0 (1:0)
Голы: Михел, 7 (1:0). Вассей, 85 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бастианс ("Бохум"), 67 (вратарь).
Предупреждение: Гиамерах, 67.
Удаление: Гиамерах ("Бохум"), 70.
Судья: Штегеманн.
24 октября. Падерборн. Стадион Benteler-Arena.
"Фортуна" - "Боруссия" М - 0:1 (0:0)
Гол: Азар, 52 (0:1).
Нереализованный пенальти: Гиссельманн ("Фортуна"), 73 (вратарь).
Судья: Грефе.
24 октября. Дюссельдорф. Стадион ESPRIT-Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2017-2018/playoff/