"Байер" проиграл клубу третьего дивизиона в Кубке Германии

"Байер" вылетел из Кубка Германии, проиграв клубу третьего дивизиона страны "Шпортфройнде" из Лотте. Леверкузенская команда на выезде в серии послематчевых пенальти потерпела поражение. Напомним, что "Байер" является соперником ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов.

В других встречах "Фрайбург" уступил "Зандхаузену", а "Мюнхен 1860" одолел "Вюрцбургер Киккерс".

Кубок Германии

1/16 финала

"Шпортфройнде" (Лотте) - "Байер" - 2:2 д.в. (0:1, 1:0, 1:1). Пенальти - 4:3

Голы: Фолланд, 25 (0:1). Хильберт, 47 - в свои ворота (1:1). Фолланд, 95 (1:2). Фрайбергер, 105+1 (2:2).

Удаление: Вендель (Ш), 78.

"Фрайбург" - "Зандхаузен" - 3:3 д.в. (1:1, 3:3, 1:1). Пенальти - 3:4

Голы: Меллер Дели, 21 (1:0). Кистер, 39 (1:1). Фотен, 53 (1:2). Сукута-Пасу, 64 (1:3). Грифо, 76 (2:3). Петерсен, 82 - с пенальти (3:3).

"Вюрцбургер Киккерс" - "Мюнхен 1860" - 0:0 д.в. (0:0, 3:3, 1:1). Пенальти - 3:4