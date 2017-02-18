"Бавария" ушла от поражения в матче с "Гертой"

"Бавария" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с "Гертой" - 1:1. Хозяев вывел вперед нападающий Ведад Ибишевич. Гости ушли от поражения на шестой компенсированной минуте второго тайма, гол забил форвард Роберт Левандовски. Несмотря на потерю очков, мюнхенцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице.

В других встречах "Вердер" в гостях обыграл "Майнц" - 2:0, а "Хоффенхайм" дома победил "Дармштадт" - 2:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

21-й тур

"Герта" - "Бавария" - 1:1 (1:0)

Голы: Ибишевич, 21 (1:0). Левандовски, 90+6 (1:1).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред, Дарида, Харагути (Лустенбергер, 90+4), Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90+2).

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Алаба, Бернат (Коман, 77), Роббен, Видаль (Хаби Алонсо, 61), Мюллер, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста, Киммих (Левандовски, 61).

Предупреждения: Хуммельс, 64. Левандовски, 66. Хаби Алонсо, 68. Пекарик, 90+6.

Судья: Иттрих.

18 февраля. Берлин. Olympiastadion.

"Майнц" - "Вердер" - 0:2 (0:2)

Голы: Гнабри, 16 (0:1). Делэйни, 23 (0:2).

"Майнц": Лессль, Брозински, Донати (Бюссманн, 84), Белль, Латца, Хайро, Озтунали (Де Бласис, 46), Рамалью, Гбамен, Кркич (Зейдель, 58), Кордоба.

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Фриц, Юнузович (Гарсия, 89), Бартельс, Делэйни (Эггештайн, 54), Гнабри (Велькович, 76), Бауэр, Крузе.

Предупреждения: Юнузович, 25. Донати, 39. Гебреселассие, 44. Латца, 50. Хайро, 56. Фриц, 76. Видвальд, 90+2.

Судья: Айтекин.

18 февраля. Майнц. Opel Arena.

"Хоффенхайм" - "Дармштадт" - 2:0 (0:0)

Голы: Крамарич, 64 (1:0). Крамарич, 90+3 - с пенальти (2:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Зюле, Руди, Терраццино (Солои, 65), Фогт, Цубер, Демирбай (Крамарич, 50), Амири (Полански, 74), Вагнер.

"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд, Милошевич, Хамит Алтынтоп, Розенталь (Вранчич, 33), Сэм, Нимайер, Хеллер, Гондорф (Сиригу, 75), Бойд (Чолак, 57).

Предупреждения: Демирбай, 22. Бичакчич, 75. Сэм, 76. Руди, 78. Сиригу, 80. Нимайер, 86. Хамит Алтынтоп, 90+2.

Судья: Брих.

18 февраля. Зинсхайм. WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.