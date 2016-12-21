"Бавария" разгромила "Лейпциг"

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле нанесла крупное поражение "Лейпцигу" – 3:0. По голу забили Тиагу Алькантара, Хаби Алонсо и Роберт Левандовски с пенальти. Отметим, что большую часть встречи гости провели в меньшинстве из-за удаления Эмиля Форсберга на 30-й минуте после грубого подката сзади в Филиппа Лама.

Для "быков" поражение стало вторым в последних трех турах. "Бавария" единолично возглавила турнирную таблицу. "Лейпциг" остался вторым, отставая от мюнхенцев на три очка. Команда Карло Анчелотти продлила свою победную серию в бундеслиге до пяти игр.

В другом поединке "Хоффенхайм" дома сыграл вничью с "Вердером" – 1:1. От поражения гостей на 87-й минуте спас гол Сержа Гнабри. "Хоффенхайм" после этой осечки опустился на пятую строчку. Бременцы идут 15-ми.

Чемпионат Германии

Бундеслига

16-й тур

"Бавария" – "РБ Лейпциг" – 3:0 (3:0)

Голы: Тиагу Алькантара, 17 (1:0). Хаби Алонсо, 25 (2:0). Левандовски, 45 - с пенальти (3:0).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Роббен (Рибери, 46), Видаль (Киммих, 75), Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста, Левандовски.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Бернарду, Ильзанкер, Орбан, Хальстенберг, Забитцер (Берк, 82), Кейта (Кайзер, 46), Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Зельке, 59).

Предупреждения: Видаль, 56. Забитцер, 58.

Удаление: Форсберг, 30.

Судья: Цвайер.

21 декабря. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.

Трансляция матча "Бавария" - "Лейпциг"

"Хоффенхайм" – "Вердер" – 1:1 (1:0)

Голы: Вагнер, 26 (1:0). Гнабри, 87 (1:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Толян, Хюбнер, Полански, Фогт, Демирбай (Швеглер, 66), Амири (Барис Атик, 82), Вагнер, Ут (Крамарич, 67).

"Вердер": Дробны, Мойсандер, Сане (Юханнссон, 76), С.Гарсия, Велькович, Юнузович, Баргфреде (Бартельс, 46), Гнабри, Бауэр, Писарро (У.Гарсия, 90), Крузе.

Предупреждения: С.Гарсия, 53. Бартельс, 73. Хюбнер, 77. Швеглер, 90+2.

Судья: Кортус.

21 декабря. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.