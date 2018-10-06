"Бавария" потерпела второе поражение подряд, уступив менхенгладбахской "Боруссии"

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Баварию" в матче 7-го тура чемпионата Германии (3:0). Мюнхенский клуб потерпел второе поражение подряд и опустился на 5-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

7-й тур

"Бавария" - "Боруссия М" - 0:3 (0:2)

Голы: Плеа, 10 (0:1). Штиндль, 16 (0:2). Херрманн, 88 (0:3).

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба (Ренату Санчеш, 55), Зюле, Киммих, Роббен (Рибери, 46), Мюллер (Гнабри, 46), Хамес Родригес, Тиагу Алькантара, Горецка, Левандовски.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи, Крамер, Хофманн, Нойхаус (Херрманн, 74), Штиндль (Закария, 66), Азар (Траоре, 83), Плеа.

Предупреждения: Рибери, 56. Хофманн, 78. Хамес Родригес, 90+1. Закария, 90+1.

Судья: Вилленборг.

6 октября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

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