Агент Езила: "Заявления Нойера, Мюллера и Крооса были неуместны"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Езила Эркут Сегут раскритиковал отношение игроков сборной Германии к заявлению Езила об уходе из национальной команды. Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Тони Кроос, комментируя решение Езила, выразили недоумение по поводу слухов о том, что хавбек столкнулся с проявлением расизма из-за своего турецкого происхождения.

– Нойер косвенно обвинил Месута в том, что тот с недостаточной гордостью носит форму сборной Германии, – цитирует 11Fruende Сегута. – Это неприемлемо. Мюллер не понял всю суть вопроса. Кроос же должен объяснить, что подразумевает под "ерундой". Это опытный игрок.

Их заявления были неуместными и разочаровывающими. Либо они наивны, либо строят интриги.