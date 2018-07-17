"Зенит" победил "Дженоа" в контрольном матче

"Зенит" победил "Дженоа" со счетом 3:2 в контрольном матче, проходившем в Австрии.

Голами в составе петербургского клуба отметились Оздоев, Дриусси и Кузяев.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

"Зенит" - "Дженоа" - 3:2 (1:1)

Голы: Ромулу, 21 - с пенальти (0:1). Оздоев, 34 (1:1). Лападула, 54 (1:2). Дриусси, 66 (2:2). Кузяев, 89 (3:2).

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Смольников, 63), Нету (Иванович, 63), Мевля (Скроботов, 81), Набиуллин (Чернов, 63), Ригони (Кузяев, 63), Краневиттер (Паредес, 46), Эрнани, Оздоев (Нобоа, 46), Шатов (Заболотный, 46), Джорджевич (Дриусси, 46).

"Дженоа": Раду (Водишек, 46. Руссо, 76), Лакичевич (Педру Перейра, 46), Сполли (Россеттини, 46), Бираски (Эль-Ямик, 46), Зуканович (Дзанимаккья, 46), Ромулу (Ромеро, 46), Лазович (Каллегари, 46), Бесса, Медейруш (Лападула, 46), Пандев (Омеонга, 46), Пентек (Галабинов, 46).

Судья: ШТАУДИНГЕР (Австрия).

17 июля. Австрия. "Шпортплатц Нойштифт", Нойштифт-им-Штубайталь

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