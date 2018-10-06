Украина готова провести матч с Россией только после игры со сборной Марса

Федерация футбола Украины отреагировала на предложение международной организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.

- Товарищеский матч Украина е Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины - сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели, – говорится в сообщении ФФУ, опубликованном в фейсбуке.

Последний раз сборные Украины и России играли между собой 9 октября 1999 года. Отборочная встреча Евро-2000 завершился со счетом 1:1.