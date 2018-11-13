УЕФА проведет тест системы ВАР в матче Италия - США

УЕФА проведет тестирование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в ходе товарищеского матча между сборными Италии и США, информирует пресс-служба организации.

Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. В сентябре Исполнительный комитет организации принял решение об использовании системы в Лиге чемпионов со следующего сезона, затем и на Евро-2020, в Лиге Европы-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций-2021. До введения в эксплуатацию планируется провести тестирование системы в нескольких заранее выбранных матчах.

Одним из таких матчей станет встреча Италией и США, которые сыграют в бельгийском Генке 20-го ноября.

Тестирование никак не отразится на многоканальном вещании. Если возникнет необходимость в использовании ВАР, в фид главного вещателя поступит соответствующая графика. Вдобавок, в комментаторский системе появится сообщение об использовании рефери системы ВАР, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.