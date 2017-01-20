"Терек" уступил "Лехии"

"Терек" в товарищеском матче на сборе в Турции уступил "Лехии" - 3:4. В составе грозненского клуба голами отметились Олег Иванов, оформивший дубль, и Ризван Уциев.

Анталья (Турция)

Товарищеский матч

"ТЕРЕК" (Россия) - "Лехия" (Польша) - 3:4 (0:2)

Голы: Пайшау, 21 (0:1). Пешко, 23 (0:2). Кусвик, 48 (0:3). Иванов, 55 (1:3). Кусвик, 67 - с пенальти (1:4). Уциев, 74 (2:4). Иванов, 90 - с пенальти (3:4).

"Терек": Гудиев (Годзюр, 46), Родолфу (Уциев, 46), Семенов (Анхель, 46), Плиев (Мохаммади, 46), Муслуев (Рукас, 46), Торже (Иванов, 46), Грозав (Адилсон, 46), Пирис (Роши, 46), Магомадов (Кузяев, 46), Митришев (Бериша, 46), Мбенг (Балай, 46).

20 января.