Сборная Исландии разгромила Индонезию в товарищеском матче

Сборная Исландии на выезде нанесла разгромное поражение Индонезии со счетом 6:0 в товарищеском матче. В составе гостей по разу отличились нападающие Андри Бьярнасон, Кяртан Финнбогасон, Магнус Карлссон, Триггви Харальдссон, а также защитники Хольмар Эюйольфссон и Хьертур Херманнссон.
Товарищеский матч
Индонезия - Исландия - 0:6 (0:1)
Голы: Бьярнасон, 30 (0:1). Финнбогасон, 47 (0:2). Карлссон, 66 (0:3). Харальдссон, 68 (0:4). Херманнссон, 80 (0:5). Эюйольфссон, 81 (0:6).
11 января. Джокьякарта. Стадион "Стадион Магувохарьо".