Россия победила Гану

Сборная России в товарищеском матче обыграла Гану. Нападающий Федор Смолов стал автором первого гола национальной команды при Станиславе Черчесове.
Отметим, что для защитника Василия Березуцкого эта встреча стала 100-й в составе национальной команды, а Игорь Акинфеев стал рекордсменом сборной среди вратарей.
Игра в Москве стала первой домашней для сборной под руководством Черчесова. Напомним, что в среду в Анталье Россия сыграла вничью с Турцией (0:0).
Товарищеский матч
Гол: Смолов, 20.
Россия: Акинфеев, Шишкин, Семенов, В. Березуцкий, Петров (Кудряшов, 79), Самедов (Канунников, 70), Зобнин, Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Жирков (Шатов, 82), Смолов (Полоз, 88).
Гана: Куараси, Аффул, Менса, Бой, Рахман Баба, Атсу, Вакасо (Данкан, 79), Парти (Агьеманг-Баду, 63), Акуа (Тетте, 90), Ачеампонг (Аккам, 78), Айю.
Предупреждения: Бой, 53. Зобнин, 81.
Судьи: АГАЕВ, Зейналов, Мамедов (все Азербайджан).
6 сентября. Москва. Стадион "Локомотив".
Трансляция матча Россия - Гана
lokofanat
Chingizid А побед не будет при существующих реалиях никогда.=====================Никогда не говори "никогда"... Но с испанцами нам точно играть пока рановато, в остальном рассудит лишь время.
21:53
lokofanat
Dymanomashina По мне наши вполне себе отмываются от того г, в котором нас Леня искупал...=================================Именно это я и увидел сегодня. Ниже люди требуют пахать за то, что было на Евро и я вижу, что команда сегодня пахала даже несмотря на то, что 80% состава на Евро не играли вообще и им не за что оправдываться. Тем глупее выглядят требования какого-то искупления вины за Евро от тех, кто невиновен и попытки валить всех в одну кучу...
21:50
Dymanomashina
lokofanat Dymanomashina=========Гана играла в 1/4 на предпоследнем ЧМ,--------------------------------------------------------------------------------Да, точно, ошибся малек, но все равно, уничижительные отзывы об этой команде - глупость. По мне наши вполне себе отмываются от того г, в котором нас Леня искупал...
21:43
Chingizid
lokofanat Dymanomashina=========Гана играла в 1/4 на предпоследнем ЧМ, но не суть, всё равно команда объективно более сильная и уж точно намного сыграннее, чем наш нынешней "венегрет". Во всём остальном соглашусь, сегодня парни порадовали, есть движение вперёд, а недовольные будут всегда, но их с каждой победой будет всё меньше.------------------------------------------------------- А побед не будет при существующих реалиях никогда.
21:41
lokofanat
Dymanomashina=========Гана играла в 1/4 на предпоследнем ЧМ, но не суть, всё равно команда объективно более сильная и уж точно намного сыграннее, чем наш нынешней "венегрет". Во всём остальном соглашусь, сегодня парни порадовали, есть движение вперёд, а недовольные будут всегда, но их с каждой победой будет всё меньше.
21:40
Batistuta 9
Основа новой сборной : Акинфеев , Березуцкий ,Шатов, Жирков, Дзагоев и возможно Зобнин. Остальные так и будут периодически сортировку проходить. А Смолова жаль - вряд ли Черчес оставит его на острие при здоровом Дзюбе .
21:30
Thomas_Boy
Dymanomashina ____________ Реально четвертьфиналист последнего ЧМ? Я не знал.
21:30
Dymanomashina
Сержант 89 и другие уникумы. А вы вообще в курсе, что Гана четвертьфиналист последнего ЧМ и финалист последнего Кубка Африки? И в обоих случаях, кстати, по пенальти проиграла? Что за даунские у нас болелы? Проигрываем - плохо, выигрываем у БОЛЕЕ СИЛЬНОГО на сегодня соперника - тоже плохо? Ну и на фига для таких как вы вообще играть-то? Я лично доволен, жаль не два ноль, но я УЖЕ вижу: это более сконцентрированная и наглая команда, чем у Слуцкого.
21:24
Thomas_Boy
Chingizid _________ Сколько Россия заплатила Гане за победу? ___________ Что, прошляпил? На месте Ганы мог бы быть ты.
21:23
lokofanat
В обороне Петров пока нестабилен, хотя пас на Дзагоева был весьма хорош. Но и Кудряшов ненамного увереннее сыграл и в концовке было много пожара в штрафной. В общем, путь предстоит весьма тернистый и скорее всего нас ждёт ещё немало проигрышей.
21:22
vitvk
Нормально. Первый раз за долгое время увидел борьбу до конца матча,не просели в концовке,реализацию подтянуть. Плюс что старались играть быстро в одно касание. Во втором тайме получалось хуже,спишем на волнение,удачи в будущем! Было приятно...
21:19
HEAD_SHOT
Если бы так играли на ЧЕ стыдно бы небыло. Совсем другая скорость паса ,принятие решений...назад пасы Черчес практически исключил. коллективный отбор. Борьба за мяч даже в лежачем положении.. я надеюсь это другая команда..Зобнин - лучший игрок матча,здорово смотрится парень, уверенно. В обороне не понятно пока, полузащита справилась прессингом, провалов очевидных не было только во втором тайме в концовке. Незнаю ничего не хочу говорить определенного но по этому матчу - есть у нас игроки которые могут сыграть достойно. на протяжении всего матча не пропадало ощущение - как они так в пас играют точно и в касание и в атаку...Сборная России по футболу вообще непонятное явление... мне кажется наши игроки просто в крови боятся ответственности что ли... в ничего не решающем матче я пишу такие отзывы по факту а в офах и писать нечего...
21:18
Esaul-87
Хоть с Ганой справились! Ну впринципе не плохо. Из положительного можно отметить уменьшение количества поперечных передач между защитниками и желание идти вперед. Из отрицательного грубые ошибки в обороне и привозы на ровном месте.
21:18
Джон....Сильвер
Кто то тут пишет о воли, которую увидел сегодня в игре нашей сборной! Во-первых - не особенно то она просматривалась, во-вторых - они пахать должны, чтобы хотя бы частично оправдать позорище, которое было на ЧЕ, ну а самое главное - мы уже многие годы наблюдаем эти потуги воли - а как дело доходит до серьезных матчей - все куда-то пропадает! На этих клоунов надежды нет!
21:17
Джон....Сильвер
Chingizid Сколько Россия заплатила Гане за победу? 21:07 Могли бы пригласить футбольную сборную Кирибати - им бы, за их проигрыш можно было заплатить гораздо меньше!
21:12
самарец
следующий соперник в контрольной игре должна быть сирийская сборная
21:11
lokofanat
zoostation========все почему-то ждут феерии от первых же матчей сборной, в практически новом составе. Я вот этого не понимаю. Всегда было противно смотреть на их безволие и отсутствие мысли на поле. Сегодня и воля была и создавать много пытались, а всё равно в комментах вой и негатив. В этом наша беда- хотим всего и сразу, как Емеля на печи. А то, что работы ещё непочатый край и надо сыграть матчей 5-10, чтобы выстроить игру, связки, тактику и оптимальный состав- этого понимать не хотим :(
21:10
Нефан
Замечательное достижение... еще бы Гондурас обыграть...
21:09
Весёлый©
Игоряна!
21:07
Chingizid
Сколько Россия заплатила Гане за победу?
21:07
zoostation
Ну вот. Наши победили в красивом стиле, а бума в комментариях не произошло...Не, нефутбольная мы нация ((
21:06
tyrco
тот же #@й , только вид сбоку (с) для чего была вся эта клоунада с тренерами? пока на поле будет такая игра, страна будет не футбольной.
21:05
Конский волос
Комментаторов не слушал. А пропустить могли
21:04
sergant89
Чуркчесов бестолково тасует игроко, а игры у команды нет вообще. Во втором тайме выигрывая 1-0 могли построить игру на контратаках. И так почти ничего не сыграли.
21:04
lokofanat
Игра порадовала, хоть и видно, что сборная только в начале пути. Но самоотдача была запредельной, это уже приятно. С победой!
21:03
sergant89
Самое противное было слушать весь матч дебильные комменты комментатора педрильным голоском. Игра Сборной даже с бестолковой Ганой откровенное УГ, а комментеры бодро чирикают что у прекрасной маркизы все хорошо.
21:01
TooM
С ПОБЕДОЙ!!!! это важно, теперь надо Люксембург на его поле поехать обыграть..
21:01
Джон....Сильвер
Продолжение унылого ...овна на стадионе, заполненным в лучшем случае на четверть.
21:00