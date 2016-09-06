Россия победила Гану

Сборная России в товарищеском матче обыграла Гану. Нападающий Федор Смолов стал автором первого гола национальной команды при Станиславе Черчесове.

Отметим, что для защитника Василия Березуцкого эта встреча стала 100-й в составе национальной команды, а Игорь Акинфеев стал рекордсменом сборной среди вратарей.

Игра в Москве стала первой домашней для сборной под руководством Черчесова. Напомним, что в среду в Анталье Россия сыграла вничью с Турцией (0:0).

Товарищеский матч

РОССИЯ – Гана – 1:0 (1:0)

Гол: Смолов, 20.

Россия: Акинфеев, Шишкин, Семенов, В. Березуцкий, Петров (Кудряшов, 79), Самедов (Канунников, 70), Зобнин, Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Жирков (Шатов, 82), Смолов (Полоз, 88).

Гана: Куараси, Аффул, Менса, Бой, Рахман Баба, Атсу, Вакасо (Данкан, 79), Парти (Агьеманг-Баду, 63), Акуа (Тетте, 90), Ачеампонг (Аккам, 78), Айю.

Предупреждения: Бой, 53. Зобнин, 81.

Судьи: АГАЕВ, Зейналов, Мамедов (все Азербайджан).

6 сентября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча Россия - Гана