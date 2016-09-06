Василий Березуцкий - 100 матчей за сборную России, Акинфеев - рекордсмен среди вратарей

Встреча против Ганы стала для защитника Василия Березуцкого 100-й в составе сборной России. По этому показателю 34-летний капитан национальной команды уступает только Виктору Онопко (113, 109 - за Россию и 4 - за СНГ) и Сергею Игнашевичу (120).
Василий Березуцкий дебютировал в сборной в июне 2003 года во встрече против Швейцарии (2:2). За всю историю отечественного футбола до отметки 100 матчей добирались лишь четыре футболиста.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 92 поединок в форме национальной команды. По числу матчей он вышел на пятое место, обойдя Рината Дасаева и Александра Кержакова. (Кирилл БУРДАКОВ)
Наибольшее количество матчей за сборную СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы выступления
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2002 - 2016
|
120
|
9
|
Виктор ОНОПКО
|
1992 - 2004
|
113
|
7
|
Олег БЛОХИН
|
1972 - 1988
|
112
|
42
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2003 - н.в.
|
100
|
5
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2004 – н.в.
|
92
|
-70
|
Ринат ДАСАЕВ
|
1979 - 1990
|
91
|
-70
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
2002 – н.в.
|
91
|
30
|
Альберт ШЕСТЕРНЕВ
|
1961 - 1971
|
90
|
0
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1981 - 1990
|
80
|
6
|
Владимир БЕССОНОВ
|
1977 - 1990
|
79
|
4
andreichf
да хоть 300, важно не количество, а какую пользу принес команде. в данном случаем сложно сказать чего было больше пользы или вреда.
19:48