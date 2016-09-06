Василий Березуцкий - 100 матчей за сборную России, Акинфеев - рекордсмен среди вратарей

Встреча против Ганы стала для защитника Василия Березуцкого 100-й в составе сборной России. По этому показателю 34-летний капитан национальной команды уступает только Виктору Онопко (113, 109 - за Россию и 4 - за СНГ) и Сергею Игнашевичу (120).

Василий Березуцкий дебютировал в сборной в июне 2003 года во встрече против Швейцарии (2:2). За всю историю отечественного футбола до отметки 100 матчей добирались лишь четыре футболиста.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 92 поединок в форме национальной команды. По числу матчей он вышел на пятое место, обойдя Рината Дасаева и Александра Кержакова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Наибольшее количество матчей за сборную СССР/СНГ/России

Игрок Годы выступления Матчи Голы Сергей ИГНАШЕВИЧ 2002 - 2016 120 9 Виктор ОНОПКО 1992 - 2004 113 7 Олег БЛОХИН 1972 - 1988 112 42 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 2003 - н.в. 100 5 Игорь АКИНФЕЕВ 2004 – н.в. 92 -70 Ринат ДАСАЕВ 1979 - 1990 91 -70 Александр КЕРЖАКОВ 2002 – н.в. 91 30 Альберт ШЕСТЕРНЕВ 1961 - 1971 90 0 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1981 - 1990 80 6 Владимир БЕССОНОВ 1977 - 1990 79 4

Трансляция матча Россия - Гана