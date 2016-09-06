19:03 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий - 100 матчей за сборную России, Акинфеев - рекордсмен среди вратарей

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Встреча против Ганы стала для защитника Василия Березуцкого 100-й в составе сборной России. По этому показателю 34-летний капитан национальной команды уступает только Виктору Онопко (113, 109 - за Россию и 4 - за СНГ) и Сергею Игнашевичу (120).

Василий Березуцкий дебютировал в сборной в июне 2003 года во встрече против Швейцарии (2:2). За всю историю отечественного футбола до отметки 100 матчей добирались лишь четыре футболиста.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 92 поединок в форме национальной команды. По числу матчей он вышел на пятое место, обойдя Рината Дасаева и Александра Кержакова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Наибольшее количество матчей за сборную СССР/СНГ/России

Игрок

Годы выступления

Матчи

Голы

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2002 - 2016

120

9

Виктор ОНОПКО

1992 - 2004

113

7

Олег БЛОХИН

1972 - 1988

112

42

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2003 - н.в.

100

5

Игорь АКИНФЕЕВ

2004 – н.в.

92

-70

Ринат ДАСАЕВ

1979 - 1990

91

-70

Александр КЕРЖАКОВ

2002 – н.в.

91

30

Альберт ШЕСТЕРНЕВ

1961 - 1971

90

0

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1981 - 1990

80

6

Владимир БЕССОНОВ

1977 - 1990

79

4

Трансляция матча Россия - Гана 

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Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andreichf

да хоть 300, важно не количество, а какую пользу принес команде. в данном случаем сложно сказать чего было больше пользы или вреда.

19:48

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