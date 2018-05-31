23:46 31 мая | Футбол — Товарищеские матчи

Промес забил за Голландию и принес ей ничью в матче со Словакией

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Сборные Словакии и Голландии сыграли вничью в товарищеском матче. За голландцев единственный мяч провел нападающий "Спартака" и лучший бомбардир чемпионата России-2017/18 Квинси Промес.

В составе Словакии на поле появились два бывших футболиста "Зенита" - Роберт Мак и Томаш Губочан

Обе сборные не пробились в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Словакия - Голландия - 1:1 (1:0)

Голы: Немец, 8 (1:0). Промес, 58 (1:1). 

Словакия: Дубравка, Губочан (Шатка, 73), Пекарик, Мазань, Шкриньяр, Хамшик (Дуда, 73), Куцка (Сабо, 63), Мак (Дюриш, 63), Руснак (Михалик, 90), Лоботка, Немец (Пачинда, 63).

Голландия: Зут, Янмат, Блинд (Конголо, 66), ван Анхолт (Бергхейс, 75), де Фрай, де Лигт, Стротман (де Рон, 81), Преппер (Элиа, 75), ван де Бек (Вормер, 46), Депай, Промес (Вегхорст, 84).

Предупреждение: Депай, 80. 

Судья: Франковски (Польша).

31 мая. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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andyk82

Я вот думаю... А почему Квинси не родился на 30 лет раньше? Вместо какого-нибудь Ван-Бастена... Вот год-то был бы! Спортивных успехов моей страны

00:41

Millwall82

А где Ван Дейк и Бан Дост?

00:35

andyk82

Игра была ровна..?

00:32

баламошка

Антошка - лучший!

23:54 31 мая

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