Промес забил за Голландию и принес ей ничью в матче со Словакией

Сборные Словакии и Голландии сыграли вничью в товарищеском матче. За голландцев единственный мяч провел нападающий "Спартака" и лучший бомбардир чемпионата России-2017/18 Квинси Промес.

В составе Словакии на поле появились два бывших футболиста "Зенита" - Роберт Мак и Томаш Губочан.

Обе сборные не пробились в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Словакия - Голландия - 1:1 (1:0)

Голы: Немец, 8 (1:0). Промес, 58 (1:1).

Словакия: Дубравка, Губочан (Шатка, 73), Пекарик, Мазань, Шкриньяр, Хамшик (Дуда, 73), Куцка (Сабо, 63), Мак (Дюриш, 63), Руснак (Михалик, 90), Лоботка, Немец (Пачинда, 63).

Голландия: Зут, Янмат, Блинд (Конголо, 66), ван Анхолт (Бергхейс, 75), де Фрай, де Лигт, Стротман (де Рон, 81), Преппер (Элиа, 75), ван де Бек (Вормер, 46), Депай, Промес (Вегхорст, 84).

Предупреждение: Депай, 80.

Судья: Франковски (Польша).

31 мая. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".