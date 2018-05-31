Промес забил за Голландию и принес ей ничью в матче со Словакией

Сборные Словакии и Голландии сыграли вничью в товарищеском матче. За голландцев единственный мяч провел нападающий "Спартака" и лучший бомбардир чемпионата России-2017/18 Квинси Промес.
В составе Словакии на поле появились два бывших футболиста "Зенита" - Роберт Мак и Томаш Губочан.
Обе сборные не пробились в финальную стадию чемпионата мира-2018.
Товарищеский матч
Словакия - Голландия - 1:1 (1:0)
Голы: Немец, 8 (1:0). Промес, 58 (1:1).
Словакия: Дубравка, Губочан (Шатка, 73), Пекарик, Мазань, Шкриньяр, Хамшик (Дуда, 73), Куцка (Сабо, 63), Мак (Дюриш, 63), Руснак (Михалик, 90), Лоботка, Немец (Пачинда, 63).
Голландия: Зут, Янмат, Блинд (Конголо, 66), ван Анхолт (Бергхейс, 75), де Фрай, де Лигт, Стротман (де Рон, 81), Преппер (Элиа, 75), ван де Бек (Вормер, 46), Депай, Промес (Вегхорст, 84).
Предупреждение: Депай, 80.
Судья: Франковски (Польша).
31 мая. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Томаш Губочан
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Квинси Промес
- Роберт Мак
andyk82
Я вот думаю... А почему Квинси не родился на 30 лет раньше? Вместо какого-нибудь Ван-Бастена... Вот год-то был бы! Спортивных успехов моей страны
00:41
Millwall82
А где Ван Дейк и Бан Дост?
00:35
andyk82
Игра была ровна..?
00:32
баламошка
Антошка - лучший!
23:54 31 мая