"Наполи" обыграл "Боруссию" в товарищеском матче

"Наполи" обыграл дортмудскую "Боруссию" в товарищеском матче - 3:1. В составе итальянской команды по голу забили Милик, Максимович и Кальехон.

Товарищеский матч

"Наполи" (Италия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 3:1 (2:0)

Голы: Милик, 7 (1:0). Максимович, 29 (2:0). Филипп, 65 (2:1). Кальехон, 90+1 (3:1).

"Наполи": Карнезис, Максимович (Хамшик, 64), Кирикеш (Руис, 83), Хюсай (Луперто, 64), Мариу Руй (Кулибали, 64), Рог, Аллан (Грасси, 46), Диавара (Кальехон, 64), Милик (Альбиоль, 64), Верди (Инглезе, 64), Юнес (Инсинье, 64).

"Боруссия": Бюрки, Пищек (Бокхорн, 76), Емер Топрак, Шмельцер, Диалло, Нури Шахин, Пулишич, Санчо, Гетце, Дахуд (Роде, 86), Филипп.

7 августа. Санкт-Галлен. Стадион Kybunpark.