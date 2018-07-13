"Локо" сыграл вничью с "Вольфсбергом". Идову дебютировал за "железнодорожников"

"Локомотив" сыграл вничью с "Вольфсбергом" (0:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии. В данной встрече за железнодорожников дебютировал 26-летний защитник Брайн Идову, вышедший на замену на 63-й минуте.



"Вольфсберг" в чемпионате Австрии-2017/18 занял 9-е место.

Товарищеский матч



"Вольфсберг" - "Локомотив" - 0:0



"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Кверквелия, Лапшов, Денисов, Игнатьев (Идову, 63), Коломейцев (Ротенберг, 46), Баринов, Тугарев, Миронов (Корян, 75), Жемалетдинов, Лысов (Куликов, 46).



13 июля. Вольфсберг. Стадион "Lavanttal-Arena".