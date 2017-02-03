Голы Майкона и Миранчука принесли "Локомотиву" победу над "Видеотоном"

"Локомотив" в товарищеском матче, который прошел в рамках второго тренировочного сбора железнодорожников в Испании, одержал победу над "Видеотоном" - 2:0. На 15-й минуте встречи нападающий Маркес Майкон открыл счет. После перерыва полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук реализовал пенальти.

Товарищеский матч

"Видеотон" (Венгрия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 0:2 (0:1)

Голы: Майкон, 15 (0:1). Миранчук, 62 - с пенальти (0:2).

"Локомотив": Гильерме (Абаев, 45), В.Денисов (Лапшов, 73), Михалик (Лысов, 73), Чорлука (Янбаев, 45), Пейчинович, И.Денисов (Ндинга, 62), Касаев (Галанин, 45), Игнатьев (Ротенберг, 64), Миранчук (Натхо, 62), Баринов (Портнягин, 45), Майкон (Галаджан, 64).

3 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella".