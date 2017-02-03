Голы Майкона и Миранчука принесли "Локомотиву" победу над "Видеотоном"

"Локомотив" в товарищеском матче, который прошел в рамках второго тренировочного сбора железнодорожников в Испании, одержал победу над "Видеотоном" - 2:0. На 15-й минуте встречи нападающий Маркес Майкон открыл счет. После перерыва полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук реализовал пенальти.
Товарищеский матч
"Видеотон" (Венгрия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 0:2 (0:1)
Голы: Майкон, 15 (0:1). Миранчук, 62 - с пенальти (0:2).
"Локомотив": Гильерме (Абаев, 45), В.Денисов (Лапшов, 73), Михалик (Лысов, 73), Чорлука (Янбаев, 45), Пейчинович, И.Денисов (Ндинга, 62), Касаев (Галанин, 45), Игнатьев (Ротенберг, 64), Миранчук (Натхо, 62), Баринов (Портнягин, 45), Майкон (Галаджан, 64).
3 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella".
DV1981
capitan76,а чтоб не было такой хрени как с Самедовым.Да ломоть,но отдайте за этот ломоть 7 лямов и забирайте.А так за него скоро лям максимум предложат.До начала чемпионата никто не заберет,пойдет по МСА бегать.До зимы еще много времени,таким макаром и сборная пролетит и чемпионат,пусть суетится...либо в Рубин за 7 лямов,хоть сейчас пусть забирают,он вон и забивает теперь)
18:34 3 февраля
Melyfaro
Может путают и говорят про брата ?
18:21 3 февраля
capitan76
А зачем Миранчука выпускают, если на всех углах поют, что он отрезанный ломоть?
18:03 3 февраля