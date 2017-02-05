Гол Власова принес "Арсеналу" победу над "Радником"

В товарищеском матче тульский "Арсенал" одержал победу над "Радником" - 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте. Его автором стал полузащитник "оружейников" Олег Власов. Следующий товарищеский матч подопечные Сергея Кирьякова проведут 9 февраля против "Милсами".

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" (РОССИЯ) - "Радник" (Босния и Герцеговина) - 1:0 (1:0)

Гол: Власов, 5 (1:0).

"Арсенал": Габулов, Комбаров (Хагуш, 85), Денисов, Беляев, Иванов, Вергара, Власов (Аджоев, 56), Горбатенко, Берхамов (Стеклов, 82), Бурмистров, Расич (Шевченко, 85).

Предупреждение: Власов, 43.

5 февраля.