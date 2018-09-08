Дубль Суареса принес Уругваю победу над Мексикой

Сборная Уругвая переиграла Мексику в товарищеском матче. Форвард "Барселоны" Луис Суарес отметился двумя забитыми мячами.
Товарищеский матч
Мексика - Уругвай - 1:4 (1:3)
Голы: Х.Хименес, 22 (0:1). Р. Хименес, 24 - с пенальти (1:1). Суарес, 33 (1:2). Суарес, 40 - с пенальти (1:3). Перейро, 59 (1:4).
Нереализованный пенальти: Р. Хименес, 75 (вратарь).
Мексика: Очоа, Айяла, Ангуло, Родригес Аланис, дос Сантос (Х.Гонсалес, 46), Эрнандес (Лайнес, 66), Гальярдо, Гутьеррес (Гусман, 60), Р.Хименес, Пулидо (Альварадо, 46), Лосано (Сальдивар, 72).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Х.Хименес, Весино, Лаксальт, Торрейра (Стуани, 46), Бентанкур (Нандес, 74), Перейро (Сильва, 83), Суарес (Лодейро, 68), Урретавискайя (Вальверде, 83).
Предупреждения: Суарес, 29. Бентанкур, 37.