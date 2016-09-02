19:45 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе против "Торпедо" 4 сентября

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Свой первый матч на новом стадионе ЦСКА проведет 4 сентября против московского "Торпедо", сообщает клубная пресс-служба. Контрольная игра состоится на "Арене ЦСКА" в 17.00 по московскому времени. По техническим причинам встреча пройдет без зрителей.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tovarishcheskij-match-pfk-cska-torpedo/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тот самый Зануда

Висит груша, нельзя скушать..

19:56

Cantona~~

Вот это матч открытия, вот это уровень! Легендарное Торпедо! Ну а без зрителей это похвально, в привычной для обоих обстановочке.))

19:56

Romka3101

Матч открытия без зрителей !?...Оригинально

19:54

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