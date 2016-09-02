ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе против "Торпедо" 4 сентября

Свой первый матч на новом стадионе ЦСКА проведет 4 сентября против московского "Торпедо", сообщает клубная пресс-служба. Контрольная игра состоится на "Арене ЦСКА" в 17.00 по московскому времени. По техническим причинам встреча пройдет без зрителей.