Жо: "Никогда не забуду, что "Коринтианс" сделал для меня"

Нападающий "Коринтианс" Жо после победы в чемпионате Бразилии поблагодарил клуб за поддержку. Также экс-форвард ЦСКА отметил, что не собирается менять команду, так как хочет выиграть Кубок Либертадорес.

- Я смог сосредоточиться на своей работе и выполнять все функции, – цитирует ESPN Жо. - Собираюсь остаться в этом клубе, чтобы помочь "Коринтианс" выиграть Кубок Либертадорес. Однажды я уже выигрывал его, но я хочу почувствовать вкус победы еще раз. Я люблю этот страстный клуб, и что он сделали для меня никогда не забуду.

Дубль Жо за две минуты помог "Коринтианс" стать чемпионом Бразилии //

Чемпионский дубль Жо за 2 минуты. Видео