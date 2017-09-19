"Тракай" сыграл вничью с "Йонавой" в дебютном матче Билялетдинова

"Тракай" сыграл вничью с "Йонавой" в матче 25-го тура чемпионата Литвы - 0:0. Полный поединок новичок "Тракая", бывший игрок сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов. О переходе 32-летнего хавбека было объявлено сегодня. Ранее он защищал цвета "Локомотива", "Эвертона", "Спартака", "Анжи", "Торпедо", а последние два сезона провел в "Рубине".

В "старте" "Тракая" также появился бывший футболист "Динамо" и "Локомотива" Дейвидас Чеснаускис.

После 25 игр "Тракай" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Жальгириса" на 9 очков.

Чемпионат Литвы

Высшая лига

25-й тур

"Тракай" - "Йонава" - 0:0