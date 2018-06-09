"Торонто" обыграл "Филадельфию", Джовинко отметился голевой передачей

"Торонто" на выезде переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Дубль оформил полузащитник Джонатан Осорио. Главная звезда гостей Себастьян Джовинко отметился голевой передачей.
MLS
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Торонто" - 0:2 (0:1)
Голы: Осорио, 19 (0:1). Осорио, 79 (0:2).
No one threads the needle like VV. @OsoJ92 with the finish for the early lead 🙌#TFCLive | #PHIvTOR pic.twitter.com/iwRICT96n0– Toronto FC (@torontofc) 9 июня 2018 г.
Twice as nice! @OsoJ92 bags the brace#TFCLive | #PHIvTOR pic.twitter.com/mdonAtT0AA– Toronto FC (@torontofc) 9 июня 2018 г.