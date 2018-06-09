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"Торонто" обыграл "Филадельфию", Джовинко отметился голевой передачей


"Торонто" на выезде переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Дубль оформил полузащитник Джонатан Осорио. Главная звезда гостей Себастьян Джовинко отметился голевой передачей.

MLS

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Торонто" - 0:2 (0:1)

Голы: Осорио, 19 (0:1). Осорио, 79 (0:2).

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