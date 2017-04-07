16:58 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Селтик" продлил контракт с Роджерсом на 4 года

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"Селтик" продлил контракт с главным тренером команды Бренданом Роджерсом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, что Роджерс возглавил команду в 2016 году, завоевал с ней Кубок шотландской лиги и чемпионат. За свою карьеру он поработал с такими командами, как "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

И правильно! Брендан и в "Ливерпуле" хорошо работал, просто чуть не свезло в том сезоне "Ливеру". Удачи Брендану и "Селтику".

17:14

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