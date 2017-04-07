"Селтик" продлил контракт с Роджерсом на 4 года

"Селтик" продлил контракт с главным тренером команды Бренданом Роджерсом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, что Роджерс возглавил команду в 2016 году, завоевал с ней Кубок шотландской лиги и чемпионат. За свою карьеру он поработал с такими командами, как "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".