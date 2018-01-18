Селезнев забил за "Акхисар" в дебютном матче и вывел клуб в четвертьфинал Кубка Турции

"Акхисар" вышел в 1/4 финала Кубка Турции. В ответном матче 1/8 финала клуб одолел "Болуспор" - 1:0. Единственный мяч провел бывший форвард "Кубани" украинец Евгений Селезнев. Для него эта игра стала первой в составе "Акхисара" после перехода из "Карабюкспора".
Лидер чемпионата Турции "Истанбул ББ" уступил команде первой лиги "Гиресунспору" по сумме двух поединков. В составе стамбульцев полный матч провел экс-защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.
"Бешикташ" проиграл "Османлыспору", но прошел в 1/4 финала по сумме двух игр.
Кубок Турции
1/8 финала
Ответные матчи
"Османлыспор" - "Бешикташ" - 2:1 (0:0)
Голы: Пектемек, 83 (0:1). Чикаллеши, 86 (1:1). Чикаллеши, 88 (2:1).
Первый матч - 1:4
"Истанбул ББ" - "Гиресунспор" - 2:1 (1:1)
Голы: Адебайор, 13 (1:0). Демир, 25 (1:1). Аттамах, 77 (2:1).
Удаление: Фрай, 34 (И).
Первый матч - 1:3
"Акхисар" - "Болуспор" - 1:0 (1:0)
Гол: Селезнев, 39 - с пенальти.
Первый матч - 1:2
- Крылья Советов См
- Анжи
- Александр Епуряну
- Кубань (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Бешикташ (Футбол)
- Москва
- Евгений Селезнев
- Османлыспор
- Карабюкспор
- Истанбул ББ