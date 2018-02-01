Марокко и Нигерия сыграют в финале чемпионата африканских наций

Определились финалисты чемпионата африканских наций. В 1/2 финала сборная Нигерии с минимальным счетом обыграла Судан, а команда Марокко в дополнительное время взяла верх над Ливией.

Напомним, в чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов.

Чемпионат африканских наций

1/2 финала

Судан - Нигерия - 0:1 (0:1)

Гол: Окечукву, 16.

Удаления: Ифиний (Н), 58. Башир (М), 87.

Марокко - Ливия - 3:1 д.в. (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Эль Кааби, 73 (1:0). Халлифа, 86 (1:1). Эль Кааби, 97 (2:1). Эль Кааби, 118 - с пенальти (3:1).