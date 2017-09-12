Классный гол Халка в азиатской Лиге чемпионов. Видео

Нападающий "Шанхай Шанган" отметился красивым голом со штрафного в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии против "Гуанчжоу Эвергранд" (1:5, пен. – 5:4). Именно мяч, забитый экс-форвардом "Зенита" в дополнительное время, позволил команде Андре Виллаш-Боаша перевести встречу в серию пенальти.
Там Халк также реализовал свою попытку, как и экс-игроки "Челси" и "Краснодара" Оскар и Одил Ахмедов, что позволило шанхайцам выйти в полуфинал турнира.
Goal!!!!!!!!!!Hulk!!!!!!!!!! pic.twitter.com/f1QeXlOZvl– Shanghai SIPG FC (@FcSipg) 12 сентября 2017 г.
- Зенит СПб
- Челси
- Краснодар
- Андре Виллаш-Боаш
- Одил Ахмедов
- Гуанчжоу Эвергранд
- Оскар дос Сантос Эмбоаба
- Шанхай Шанган
streletc1783
Ни хера не видно!Мелко и плохого качества.Со смартфона сына снимали?
19:00