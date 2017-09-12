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18:53 | Футбол — Зарубежные

Классный гол Халка в азиатской Лиге чемпионов. Видео

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Нападающий "Шанхай Шанган" отметился красивым голом со штрафного в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии против "Гуанчжоу Эвергранд" (1:5, пен. – 5:4). Именно мяч, забитый экс-форвардом "Зенита" в дополнительное время, позволил команде Андре Виллаш-Боаша перевести встречу в серию пенальти.

Там Халк также реализовал свою попытку, как и экс-игроки "Челси" и "Краснодара" Оскар и Одил Ахмедов, что позволило шанхайцам выйти в полуфинал турнира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

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