Классный гол Халка в азиатской Лиге чемпионов. Видео

Нападающий "Шанхай Шанган" отметился красивым голом со штрафного в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии против "Гуанчжоу Эвергранд" (1:5, пен. – 5:4). Именно мяч, забитый экс-форвардом "Зенита" в дополнительное время, позволил команде Андре Виллаш-Боаша перевести встречу в серию пенальти.

Там Халк также реализовал свою попытку, как и экс-игроки "Челси" и "Краснодара" Оскар и Одил Ахмедов, что позволило шанхайцам выйти в полуфинал турнира.