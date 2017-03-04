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"Кайрат" с Аршавиным выиграл Суперкубок Казахстана

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"Кайрат" во второй раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Казахстана. В поединке за трофей клуб из Алма-Аты обыграл "Астану" – 2:0. По голу забили Сезар Арсо и Исламбек Куат. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин вышел в стартовом составе "Кайрата".

Также за алмаатинцев сыграли Жерар Гоу, Иво Иличевич и Иван Маевский, известные по выступлениям за "Краснодар" и "Анжи" соответственно. Отметим, что клуб становится обладателем этого трофея второй год подряд.

Суперкубок Казахстана

"Астана" – "Кайрат" – 0:2 (0:0)

Голы: Арсо, 77 (0:1). Куат, 90+4 (0:2).

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Материалы REN-TV

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