"Истанбул ББ" с Епуряну сыграл вничью с "Трабзонспором" без Губочана и Дюрицы

"Истанбул ББ" сыграл вничью с "Трабзонспором" в матче чемпионата Турции - 2:2. В составе стамбульцев полный поединок провел бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. В запасе "Трабзонспора" остались экс-игрок "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан и Ян Дюрица, ранее защищавший цвета "Локомотива".

В другом поединке "Османлыспор" одолел "Сивасспор" - 4:2. Отметим, что все шесть голов были забиты в первом тайме.

Чемпионат Турции

Суперлига

5-й тур

"Истанбул ББ" - "Трабзонспор" - 2:2 (1:1)

Голы: Йылмаз, 15 (0:1). Эмре Белезоглу - с пенальти, 36 (1:1). Йылмаз, 49 (1:2). Эрдинч, 79 (2:2).

"Османлыспор" - "Сивасспор" - 2:4 (2:4)

Голы: Коне, 3 (0:1). Чюрюксу, 10 (1:1). Чюрюксу, 23 (2:1). Килинч, 34 (2:2). Бифума, 45+2 (2:3). Бифума, 45+5 (2:4).