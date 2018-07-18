Игорь Шитов: "Рад вернуться в клуб, который дал мне дорогу в футбол"

Защитник Игорь Шитов прокомментировал свой переход в минское "Динамо".

- Конечно же, я рад вернуться в клуб, который дал мне дорогу в футбол, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Наверное, здесь я вырос, как футболист и становление мое произошло в "Динамо". Сюда я попал в 14 лет… "Школу" я получил здесь и очень горд вернуться, и постараюсь приложить максимум усилий, отблагодарить клуб, который в свое время рассмотрел во мне футболиста и забрал из Полоцка. Будем стараться. Верю, что я смогу помочь "Динамо". в достижении своих целей.

31-летний футболист будет выступать за команду под 24-м номером. Ранее он играл в России за московское "Динамо" и "Мордовию". Также он выступал у себя на родине за "Торпедо" и БАТЭ. Игрок ранее был в дубле минчан, но за первую команду ни разу не сыграл. Последним его клубом была "Астана".

В текущем сезоне футболист провел пять матчей в чемпионате Казахстана.