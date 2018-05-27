Голы Аршавина и Чумы Анене помогли "Кайрату" победить "Атырау"

"Кайрат" обыграл "Атырау" в матче 12-го тура чемпионата Казахстана. Счет открыл бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Также за "Кайрат" отличился экс-игрок "Амкара" Чума Анене. Кроме того, в составе алматинцев 90 минут отыграл бывший защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато.
Чемпионат Казахстана
Премьер-лига
12-й тур
"Атырау" - "Кайрат" - 1:3 (0:2)
Голы: АРШАВИН, 28 (0:1). Изаэл, 33 (0:2). Анене, 68 (0:3). Адениджи, 69 (1:3).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/kazahstan/highest/2018/