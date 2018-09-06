Гол вратаря со штрафного помог "Сеаре" обыграть "Коринтианс". Видео

"Сеара" на своем поле переиграла "Коринтианс" в матче 23-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Автором первого гола во встрече стал вратарь хозяев Эверсон, реализовавший штрафной удар.

После игры Эферсон отметил, что хочет быть похожим на экс-вратаря "Сан-Паулу"​ Рожериу Сени, являющегося рекордсменом по количеству голов в истории (132).

Чемпионат Бразилии

23-й тур

"Баия" – "Спорт Ресифи" – 2:0 (0:0)

"Ботафого" – "Крузейру" – 1:1 (1:1)

"Палмейрас" – "Атлетико Паранаэнсе" – 2:0 (0:0)

"Парана" – "Шапекоэнсе" – 1:1 (1:0)

"Атлетику Минейру" – "Сан-Паулу" – 1:0 (1:0)

"Интернасионал" – "Фламенгу" – 2:1 (1:0)

"Сеара" – "Коринтианс" – 2:1 (1:0)