Гол вратаря со штрафного помог "Сеаре" обыграть "Коринтианс". Видео

"Сеара" на своем поле переиграла "Коринтианс" в матче 23-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Автором первого гола во встрече стал вратарь хозяев Эверсон, реализовавший штрафной удар.
После игры Эферсон отметил, что хочет быть похожим на экс-вратаря "Сан-Паулу" Рожериу Сени, являющегося рекордсменом по количеству голов в истории (132).
Чемпионат Бразилии
23-й тур
"Баия" – "Спорт Ресифи" – 2:0 (0:0)
"Ботафого" – "Крузейру" – 1:1 (1:1)
"Палмейрас" – "Атлетико Паранаэнсе" – 2:0 (0:0)
"Парана" – "Шапекоэнсе" – 1:1 (1:0)
"Атлетику Минейру" – "Сан-Паулу" – 1:0 (1:0)
"Интернасионал" – "Фламенгу" – 2:1 (1:0)
"Сеара" – "Коринтианс" – 2:1 (1:0)
PEGA ESSE GOLAÇO DE FALTA DO EVERSON, GOLEIRO DO CEARÁ🎯🔥pic.twitter.com/kOPRzn67Uz– Escanteio Curto 🇧🇷 (@ESCANTElOCURTO) 5 сентября 2018 г.