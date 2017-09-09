Гол Вагнера Лав помог "Аланьяспору" обыграть "Коньяспор"

В матче 4-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" дома уступил "Аланьяспору" – 0:2. Один из мячей с пенальти забил экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Для 33-летнего бразильца гол стал вторым в этом сезоне. Напомним, что в прошлом розыгрыше чемпионата он стал его лучшим бомбардиром.
В другом поединке "Фенербахче" дома уступил "Истанбулу ББ" (2:3). Один из голов в ворота хозяев на счету бывшего форварда "Арсенала" и "Тоттенхэма" Эмманюэля Адебайора. Решающий мяч на третьей добавленной минуте забил Керим Фрай. Весь матч на поле в составе гостей провел экс-защитник "Динамо" и "Анжи" Александр Епуряну.
После этой победы "Истамбул ББ" поднялся на третье место в таблице. "Фенер" опустился на седьмую строчку. "Аланьяспор" идет 12-м, "Коньяспор" расположился на 13-й позиции.
Чемпионат Турции
4-й тур
"Коньяспор" – "Аланьяспор" – 0:2 (0:1)
Голы: Вагнер Лав, 44 – с пенальти (0:1). Филиппович, 73 – в свои ворота (0:2).
"Фенербахче" – "Истанбул ББ" – 2:3 (1:2)
Голы: Аттама, 2 (0:1). Адебайор, 32 (0:2). Дирар, 43 (1:2). Клиши, 79 – в свои ворота (2:2). Фрай, 90+3 (2:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
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