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"Галатасарай" разгромил "Антальяспор" с Майконом и Шарлесом и возглавил таблицу чемпионата Турции

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"Галатасарай" разгромил "Антальяспор" в матче 21-го тура чемпионата Турции. В составе проигравшей команды на поле вышли бывшие футболисты "Локомотива" Шарлес и Майкон

Победа позволила "Галатасараю" выйти на первое место. На 1 очко от него отстает "Истанбул ББ", на 3 - "Фенербахче", цвета которого защищает защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Чемпионат Турции

Суперлига

21-й тур

"Галатасарай" - "Антальяспор" - 3:0 (3:0)

Голы: Гомис, 14 (1:0). Гомис, 20 (2:0). Фегули, 38 (3:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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