"Брюгге" хочет купить нападающего "Маккаби"

"Маккаби" из Тель-Авива отклонил предложение "Брюгге" в размере 3 миллионов евро за нападающего Таля Бен Хаима. Тем не менее, спортивный директор тельавивцев Йорди Кройфф готов отпустить игрока из-за его конфликта с тренерским штабом. Но израильский клуб требует за 27-летнего форварда 5 миллионов.

В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и отдал 3 передачи. Напомним, что ранее "Брюгге" купил у ЦСКА нападающего Карлуша Страндберга. (Эли ШВИДЛЕР)