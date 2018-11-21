23:37 21 ноября | Футбол — Зарубежные

Бендтнер сядет в тюрьму на 50 дней. Теперь уже точно

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Апелляция нападающего "Русенборга" Никласа Бендтнера на решение о заключении его в тюрьму на 50 дней была отклонена, сообщает АР. Этот приговор не подлежит обжалованию, футболист ближайшее время проведет за решеткой.

 
Никлас Бендтнер.Как Кокорин и Мамаев. Бендтнер избил таксиста и может сесть в тюрьму

Суд первой инстанции вынес такой приговор за избиение Бендтенром водителя такси в Копенгагене.

В сентбре датчанин вступил в конфликт с таксистом, отказавшись платить за дорогу. После этого он ударил водителя, который получил перелом челюсти. 

По словам таксиста, конфликт произошел после того, как Бендтнер вместе со своей девушкой Филин Рупсторфф слишком оскорбительно вели себя во время поездки.

Бендтнер утверждал, что дейстовал в рамках самообороны, но суд не поверил в версию датчанина.

 

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