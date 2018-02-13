Зоран Тошич: "Эта "Црвена Звезда" самая сильная за последние годы"

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" отметил, что армейцы встретятся с одним из самых сильных составов "Црвены Звезды" за последние годы. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 февраля.

– Расскажете, как победить "Звезду"?

– Раскрою пару секретов.

– Кто самый опасный футболист в составе хозяев?

– Болельщики (смеется). Шучу. На самом деле, эта "Црвена Звезда" самая сильная за последние годы. Она идет на первом месте в чемпионате, пробилась в плей-офф Лиги Европы. Крепкий, сбалансированный состав. Сложно выделить футболиста, который бы творил чудеса каждый день. Тренер грамотно готовит подопечных, это тактически обученная команды. Сейчас это реально серьезный оппонент. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Зорана Тошича

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Црвена Звезда" - ЦСКА